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В ближайшие три дня дожди в Башкирии не прекратятся

Днем будет тепло до +10°.

Сейчас в Ричмонде: +15° 5 м/с 82% 757 мм рт. ст. +15°

В Башкирии в ближайшие три дня сохранится дождливая погода. Синоптики Башгидромета прогнозируют повышение температуры воздуха до +10°.

В воскресенье, 16 марта, днем местами по республике пройдут сильные дожди со снегом. Температура воздуха составит днем +3,+8°.

В понедельник, 17 марта, характер погоды не изменится. Продолжится мокрый снег с дождем, образуется гололед и гололедица. Мокрый снег отложится на проводах и деревьях. Ночью столбик термометра опустится до −2,+3°, днем поднимется до +5,+10°.

Во вторник, 18 марта, снова пойдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью составит −2,+3°, днем −1,+4°. На юге республики ожидается +5,+10°.