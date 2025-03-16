В ближайшие три дня дожди в Башкирии не прекратятся

В Башкирии в ближайшие три дня сохранится дождливая погода. Синоптики Башгидромета прогнозируют повышение температуры воздуха до +10°.
В воскресенье, 16 марта, днем местами по республике пройдут сильные дожди со снегом. Температура воздуха составит днем +3,+8°.
В понедельник, 17 марта, характер погоды не изменится. Продолжится мокрый снег с дождем, образуется гололед и гололедица. Мокрый снег отложится на проводах и деревьях. Ночью столбик термометра опустится до −2,+3°, днем поднимется до +5,+10°.
Во вторник, 18 марта, снова пойдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью составит −2,+3°, днем −1,+4°. На юге республики ожидается +5,+10°.