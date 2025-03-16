Пермский «Амкар» на сборах в Сочи сыграет с «Ромой»

«Амкар Пермь» приступил к программе второго учебно-тренировочного сбора в Краснодарском крае. Тренерский штаб назвал соперников команды в предстоящих контрольных матчах.
«Амкар» за две недели проведет пять матчей. В первом из них 18 марта пермяки сыграют со столичным клубом Медийной футбольной лиги «Рома». Затем на поле в Сочи они встретятся с командами Второй лиги «Б»: 20 марта — «Динамо» (Санкт-Петербург), 22 марта — «Уралец-ТС» (Нижний Тагил), 23 марта — «Звезда» (Санкт-Петербург), 28 марта — «Носта» (Новотроицк).
Небольшую паузу между тренировками «красно-черные» провели в путешествиях и прогулках с близкими людьми, успели сразиться в «междусобойчике» по пляжному волейболу.
Новый сезон для ФК «Амкар Пермь» стартует 13 апреля матчем с «Динамо» (Барнаул) в чемпионате России по футболу среди команд Второй лиги «Б». Пермяки вновь попробуют выйти в дивизион «А».