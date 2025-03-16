Сложные погодные условия ожидаются в Башкирии в начале следующей недели

Во вторник, 18 марта, погодные условия останутся сложными. Осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся, местами сохранится гололед. На проводах и деревьях вновь возможно отложение мокрого снега, а на дорогах — снова снежные накаты и гололедица. Ситуация с ветром такая же, как и понедельник: он будет западным, северо-западным, умеренным, с порывами до сильного. Столбики термометров ночью опустятся до −2, +3°, днем воздух прогреется до −1, +4°, на юге республики — до +5, +10°.