Сложные погодные условия ожидаются в Башкирии в начале следующей недели

В Башкирии в начале следующей недели ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
Завтра, 17 марта, на территории республики ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в некоторых городах и районах возможен гололед. На проводах и деревьях прогнозируется отложение мокрого снега, а на дорогах образуются снежные накаты и гололедица. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха этой ночью составит от −2 до +3°, днем — от +5 до +10°.
Во вторник, 18 марта, погодные условия останутся сложными. Осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся, местами сохранится гололед. На проводах и деревьях вновь возможно отложение мокрого снега, а на дорогах — снова снежные накаты и гололедица. Ситуация с ветром такая же, как и понедельник: он будет западным, северо-западным, умеренным, с порывами до сильного. Столбики термометров ночью опустятся до −2, +3°, днем воздух прогреется до −1, +4°, на юге республики — до +5, +10°.
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