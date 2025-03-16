Челябинскую область вновь накроют дожди и мокрый снег

Итак, в заключительный выходной в регионе воздух прогреется до +2…+7. Однако на юге погода будет разительно отличаться: до +12 и без снега и дождей. В ночь на понедельник осадки задержатся, похолодает до −3…+2, днём вновь будет до +12, прольются дожди. Ветер в оба дня окажется не очень сильным, но вполне ощутимым, до 15 метров в секунду.
В Челябинске двое суток подряд ожидаются облачность с прояснениями, небольшие дожди. Днём в воскресенье — максимум +4…+6, ближайшей ночью столбики уличных термометров опустятся максимум до ноля, а в понедельник в город вновь вернётся теплынь до +9…+11. По данным «Яндекс. Погоды», дневные плюсовые температуры задержатся минимум до конца рабочей недели.