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Челябинскую область вновь накроют дожди и мокрый снег

В части Челябинской области в воскресенье, 16 марта, ожидаются дожди и мокрый снег. При этом на юге области задержится потепление до +12 градусов. Подробный прогноз на этот день, а также то, чего ждать от погоды в начале новой рабочей недели, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +15° 5 м/с 82% 757 мм рт. ст. +15°
Источник: Pchela.News

Итак, в заключительный выходной в регионе воздух прогреется до +2…+7. Однако на юге погода будет разительно отличаться: до +12 и без снега и дождей. В ночь на понедельник осадки задержатся, похолодает до −3…+2, днём вновь будет до +12, прольются дожди. Ветер в оба дня окажется не очень сильным, но вполне ощутимым, до 15 метров в секунду.

В Челябинске двое суток подряд ожидаются облачность с прояснениями, небольшие дожди. Днём в воскресенье — максимум +4…+6, ближайшей ночью столбики уличных термометров опустятся максимум до ноля, а в понедельник в город вновь вернётся теплынь до +9…+11. По данным «Яндекс. Погоды», дневные плюсовые температуры задержатся минимум до конца рабочей недели.