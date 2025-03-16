Челябинскую область вновь накроют дожди и мокрый снег

Итак, в заключительный выходной в регионе воздух прогреется до +2…+7. Однако на юге погода будет разительно отличаться: до +12 и без снега и дождей. В ночь на понедельник осадки задержатся, похолодает до −3…+2, днём вновь будет до +12, прольются дожди. Ветер в оба дня окажется не очень сильным, но вполне ощутимым, до 15 метров в секунду.