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Понтонный мост Покровка-Жаохэ в Хабаровском крае закроют после 18 марта

Решение будет принято на заседании Координационного совета.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос о закрытии понтонного моста через Уссури между селом Покровка и китайским уездом Жаохэ решится после 18 марта, по итогам заседания Координационного совета. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Турфирмы надеются отправлять туристов в Китай до 22 марта, но ситуация зависит от погоды. Синоптики прогнозируют потепление уже с 19 марта, что может ускорить демонтаж моста, сообщает китайское издание Biang.ru.

Мост работает зимой, пока река скована льдом. Сейчас по нему продолжают ездить пассажирские автобусы и грузовики. Весной конструкцию демонтируют, а летом запускают паромную переправу. В период между их работой сообщение между двумя пунктами пропуска прекращается.