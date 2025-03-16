Понтонный мост Покровка-Жаохэ в Хабаровском крае закроют после 18 марта

Мост работает зимой, пока река скована льдом. Сейчас по нему продолжают ездить пассажирские автобусы и грузовики. Весной конструкцию демонтируют, а летом запускают паромную переправу. В период между их работой сообщение между двумя пунктами пропуска прекращается.