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В Казахстане закрыт участок трассы от границы с Россией до Китая

Обледенение и снегопад сделали невозможным передвижение транспорта.

Источник: Пресс-служба АО "КазАвтоЖол"

АСТАНА, 16 мар — Sputnik. В Кызылординской области Казахстана закрыт участок республиканской автотрассы, протяженность от России до КНР.

Решение было принято национальным автодорожным оператором — компанией «КазАвтоЖол». Об этом пресс-служба компании сообщила в официальном Telegram-канале.

«По состоянию на 08:00 часов 16 марта 2025 года на 1 республиканской автомобильной дороге в 1 области введено ограничение движения. Кызылординская область: автодорога “Граница Российской Федерации — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — границаКНР” км 1362−1474, (от города Аральска до поселка Айтеке би)», — сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время на расчистку автотрассы мобилизовано 207 единицы спецтехники и 433 специалистов.