Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, женщины обратились в суд к ответчикам, которые являются дочерями покойного. В обоснование своих требований они указали, что истцами, в том числе были понесены расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон, сбор документов.
Дочери заблаговременно были оповещены о дате и месте похорон, однако участие в их организации не принимали, денежные средства на погребение не передавали.
Отмечается, что дочери вступили в права наследования, что послужило основанием для обращения истцов в суд с вышеуказанными требованиями.
Ответчики и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными.
Согласно документам, судом было истребовано наследственное дело к имуществу умершего мужчины, согласно которому дочери подали заявление о принятии наследства, оставшееся после смерти отца.
«Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованы, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства», — уточняется в документах.
В материалах сказано, что согласно Гражданскому кодексу РФ, требования о возмещении расходов, связанных, в том числе, с похоронами, могут быть предъявлены к лицам, принявшим наследство.
Таким образом, с ответчиков в пользу истцов солидарно взыскали потраченные денежные средства.
Сумма не сообщается.