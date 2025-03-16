Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны

Согласно документам, женщины обратились в суд к ответчикам, которые являются дочерями покойного. В обоснование своих требований они указали, что истцами, в том числе были понесены расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон, сбор документов.