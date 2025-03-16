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Суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги, потраченные на его похороны

В Москве суд заставил дочерей умершего вернуть родным затраты на похороны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали взыскать с дочерей умершего мужчины денежные средства, потраченные на его похороны, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, женщины обратились в суд к ответчикам, которые являются дочерями покойного. В обоснование своих требований они указали, что истцами, в том числе были понесены расходы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон, сбор документов.

Дочери заблаговременно были оповещены о дате и месте похорон, однако участие в их организации не принимали, денежные средства на погребение не передавали.

Отмечается, что дочери вступили в права наследования, что послужило основанием для обращения истцов в суд с вышеуказанными требованиями.

Ответчики и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными.

Согласно документам, судом было истребовано наследственное дело к имуществу умершего мужчины, согласно которому дочери подали заявление о принятии наследства, оставшееся после смерти отца.

«Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованы, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства», — уточняется в документах.

В материалах сказано, что согласно Гражданскому кодексу РФ, требования о возмещении расходов, связанных, в том числе, с похоронами, могут быть предъявлены к лицам, принявшим наследство.

Таким образом, с ответчиков в пользу истцов солидарно взыскали потраченные денежные средства.

Сумма не сообщается.