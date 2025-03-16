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На участке трассы М-5 в Челябинской области запланирован капремонт

О получении положительного заключения государственной экспертизы на проект реконструкции 22-километрового участка трассы М-5 сообщили в управлении автомобильных дорог «Южный Урал».

Работы затронут отрезок с 1705-го по 1727-й км, расположенный между городами Сатка и Златоуст.

В рамках проекта планируется расширение дороги до четырех полос, монтаж разделительного барьерного ограждения для повышения безопасности, а также капитальный ремонт моста через реку Куваши. Дополнительно будут установлены системы современного освещения и построены четыре разворотные петли, что улучшит транспортную доступность в горнозаводской зоне региона.

Точные сроки начала работ пока не определены. Они станут известны после завершения административных процедур и согласований.