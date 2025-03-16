На участке трассы М-5 в Челябинской области запланирован капремонт

В рамках проекта планируется расширение дороги до четырех полос, монтаж разделительного барьерного ограждения для повышения безопасности, а также капитальный ремонт моста через реку Куваши. Дополнительно будут установлены системы современного освещения и построены четыре разворотные петли, что улучшит транспортную доступность в горнозаводской зоне региона.