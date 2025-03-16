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16 марта в Казахстане отмечают День Шанырака

Этот день в декаде Наурызнама посвящен семейным ценностям.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 мар — Sputnik. 16 марта в Казахстане в рамках мероприятий общенационального праздника Наурызнама отмечается как День Шанырака.

Слово «Шаңырак» в казахском языке имеет несколько значений. Во-первых, это главный конструкционный элемент юрты (древнего жилища кочевников), в который вставляются жерди и образует купол дома.

В древности люди видели в своем жилище не только практический, но и духовный смысл, каждый его элемент имел свое философское значение. Круглая форма Шанырака олицетворяла солнце, со временем она стала символом продолжения рода, смены поколений устойчивости семьи, родного очага.

Шанырак, напоминающий небесный купол, «отвечал» за связь человека с высшими силами. Сегодня изображение шанырака, включенное в государственный герб Казахстна, является символом общего дома и общей Родины для всех граждан страны.

В декаде Наурызнама посвящен семейным ценностям.

В прошлом году в Казахстане зарегистрировано 123,6 тысячи браков, что на 2,2% больше, чем годом ранее. При этом средний возраст вступления в брак у мужчин — 27,9 лет, у женщин — 25,2. Наибольшее количество браков заключено в июле — 13 739.

В казахской культуре семья всегда была источником силы и духовного наследия. Важность семьи в жизни человека, ее роль в передаче накопленных знаний и в воспитании будущих поколений сохранилась в богатом казахском фольклоре. Вот только некоторые пословицы о семье: «Человек без семьи, что дерево без плодов», «Главный учитель ребенка — родители».

Казахи называют отцовский дом «Қара шаңырақ» и его наследует младший сын. Обычно молодоженам говорят: «Шаңырағың биік болсын!» («Пусть ваш Шанырак будет высоким!»), тем самым желая им крепкой семьи, многочисленных потомков, чтобы они стали богатыми и уважаемыми в обществе и основали свою династию.