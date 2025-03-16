16 марта в Казахстане отмечают День Шанырака

В казахской культуре семья всегда была источником силы и духовного наследия. Важность семьи в жизни человека, ее роль в передаче накопленных знаний и в воспитании будущих поколений сохранилась в богатом казахском фольклоре. Вот только некоторые пословицы о семье: «Человек без семьи, что дерево без плодов», «Главный учитель ребенка — родители».