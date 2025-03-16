16 марта в Казахстане отмечают День Шанырака

АСТАНА, 16 мар — Sputnik. 16 марта в Казахстане в рамках мероприятий общенационального праздника Наурызнама отмечается как День Шанырака.
Слово «Шаңырак» в казахском языке имеет несколько значений. Во-первых, это главный конструкционный элемент юрты (древнего жилища кочевников), в который вставляются жерди и образует купол дома.
В древности люди видели в своем жилище не только практический, но и духовный смысл, каждый его элемент имел свое философское значение. Круглая форма Шанырака олицетворяла солнце, со временем она стала символом продолжения рода, смены поколений устойчивости семьи, родного очага.
В декаде Наурызнама посвящен семейным ценностям.
В прошлом году в Казахстане зарегистрировано 123,6 тысячи браков, что на 2,2% больше, чем годом ранее. При этом средний возраст вступления в брак у мужчин — 27,9 лет, у женщин — 25,2. Наибольшее количество браков заключено в июле — 13 739.
В казахской культуре семья всегда была источником силы и духовного наследия. Важность семьи в жизни человека, ее роль в передаче накопленных знаний и в воспитании будущих поколений сохранилась в богатом казахском фольклоре. Вот только некоторые пословицы о семье: «Человек без семьи, что дерево без плодов», «Главный учитель ребенка — родители».
Казахи называют отцовский дом «Қара шаңырақ» и его наследует младший сын. Обычно молодоженам говорят: «Шаңырағың биік болсын!» («Пусть ваш Шанырак будет высоким!»), тем самым желая им крепкой семьи, многочисленных потомков, чтобы они стали богатыми и уважаемыми в обществе и основали свою династию.