Корабль Crew Dragon c россиянином Песковым пристыковался к МКС

Как сообщает ТАСС, стыковка состоялась в 07:04 мск — спустя 28 часов после запуска аппарата из Космического центра Кеннеди во Флориде.
Ранее американское космическое агентство NASA оценило сотрудничество с Россией по поддержанию работы МКС.
Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого вошёл российский космонавт Кирилл Песков, пристыковался к МКС.
Как сообщает ТАСС, стыковка состоялась в 07:04 мск — спустя 28 часов после запуска аппарата из Космического центра Кеннеди во Флориде.
Ранее американское космическое агентство NASA оценило сотрудничество с Россией по поддержанию работы МКС.