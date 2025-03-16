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Корабль Crew Dragon c россиянином Песковым пристыковался к МКС

Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого вошёл российский космонавт Кирилл Песков, пристыковался к МКС.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ТАСС, стыковка состоялась в 07:04 мск — спустя 28 часов после запуска аппарата из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Ранее американское космическое агентство NASA оценило сотрудничество с Россией по поддержанию работы МКС.