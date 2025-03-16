В Хабаровске интерактивная выставка стирает границы реальности

В Хабаровске стартовала выставка, которая ломает привычные представления о живописи и искусстве, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Гости смогут увидеть, как картины «оживают», взаимодействуют с пространством и даже реагируют на зрителей.
Экспозиция объединяет современное цифровое искусство, интерактивные инсталляции и классические полотна, представленные в новом формате. Световые эффекты, голограммы, дополненная реальность — всё это превращает обычный поход в музей в захватывающее путешествие.
«Эта выставка — эксперимент с восприятием. Мы хотели, чтобы зрители не просто смотрели на искусство, а чувствовали его, находились внутри», — поделился один из организаторов.
Выставка продлится до, так что не упустите шанс стать частью этого невероятного события!