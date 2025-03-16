Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

В конце 1980-х монаха направили в качестве духовника в Оптину пустынь, которая восстанавливалась после 65-летнего запустения. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024-го патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.