Канализацию прорвало на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Популярное у местных и туристов место не узнать — всё вокруг затопила вода. Люди отмечают, что не обошлось без скверного запаха. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На набережной прорвало канализацию. В итоге дурнопахнущие потоки воды хлынули на улицу, затопив всё вокруг. Пешеходам приходится перепрыгивать через искусственные реки по редким сухим участкам, попутно зажимая носы.
Информация о течи оперативно дошла до «Примводоканала». В настоящий момент аварийная бригада организации уже работает на месте и устраняет неполадки.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что подпорная стена обрушилась на машины во Владивостоке.