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Канализацию прорвало на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Жители Владивостока в социальных сетях поделились видео с набережной Спортивной гавани.

Источник: Комсомольская правда

Популярное у местных и туристов место не узнать — всё вокруг затопила вода. Люди отмечают, что не обошлось без скверного запаха. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

На набережной прорвало канализацию. В итоге дурнопахнущие потоки воды хлынули на улицу, затопив всё вокруг. Пешеходам приходится перепрыгивать через искусственные реки по редким сухим участкам, попутно зажимая носы.

Информация о течи оперативно дошла до «Примводоканала». В настоящий момент аварийная бригада организации уже работает на месте и устраняет неполадки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что подпорная стена обрушилась на машины во Владивостоке.