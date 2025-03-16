В Уфе в библиотеке заметили привидение.

«Посетителей во вторую смену было мало. Я стала искать на стеллаже нужную музыкальную литературу. Присела к нижней полке и вдруг слышу, как за моей спиной шуршит платье. И холодом по спине повеяло. Поворачиваюсь и вижу — идёт женщина в чепчике и в длинном пышном платье. Почему-то я обратила внимание именно на чепчик с резинкой и рюшечками — мы же их не носим сейчас. Женщина была белая и полупрозрачная. Увидев, что я смотрю на неё, она быстро скрылась между стеллажами. Не то, чтобы я испугалась, но было немного не по себе, — вспомнила она. — После работы я собралась домой, оделась, вышла из кабинета, закрыла дверь на ключ. Но потом почему-то подумала, что не выключила там свет, снова открыла дверь, и прямо перед собой увидела эту женщину. У меня прямо вырвалось: “Опять ты!” А она метнулась прочь от меня и спряталась за полку».