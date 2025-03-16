В МЧС Башкирии за сутки поступило 157 жалоб на подтопление

За сутки в МЧС Башкирии поступило 157 жалоб на подтопление талыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, придомовые участки подтопило в селе Коб-Покровка Благоварского района, на Центральной улице, в деревне Зириково Гафурийского района, в селе Новояппарово Давлекановского района.
Также затопило дорогу Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма в Кармаскалинском районе. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.