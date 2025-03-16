В МЧС Башкирии за сутки поступило 157 жалоб на подтопление

Также затопило дорогу Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма в Кармаскалинском районе. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.