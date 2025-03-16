Российские бойцы завозят продукты и лекарства жителям Курской области

«Очень благодарны ребятам за помощь, за поддержку, за то, что они заинтересованы в нашей судьбе, что они участвуют. Привезли нам и лекарства, и столько еды. Спасибо. И морально поддерживают, и приходят спрашивают. И генерал сам к нам приезжал, ему огромное спасибо и мы очень всем благодарны», — прокомментировала РИА Новости местная жительница Марина Бабкина.