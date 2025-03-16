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Губернатор Кобзев обсудил судьбу «Байкал-Энергии» с представителем Эн+

В настоящее время в хоккейном клубе проводится финансовый аудит.

Источник: Соцсети

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил судьбу хоккейного клуба «Байкал-Энергия» с представителем руководства компании Эн+ Аркадием Саркисяном. Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале.

«Получил заверения, что компания заинтересована в продолжении эффективной поддержки иркутских спортсменов. В настоящее время в клубе проводится финансовый аудит», — написал Игорь Кобзев.

Напомним, ранее клуб «Байкал-Энергия» сообщил, что приостанавливает своё участие в Суперлиге. Это вызвало волну неудовольствия болельщиков иркутской хоккейной команды.