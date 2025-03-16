Губернатор Кобзев обсудил судьбу «Байкал-Энергии» с представителем Эн+

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил судьбу хоккейного клуба «Байкал-Энергия» с представителем руководства компании Эн+ Аркадием Саркисяном. Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале.
«Получил заверения, что компания заинтересована в продолжении эффективной поддержки иркутских спортсменов. В настоящее время в клубе проводится финансовый аудит», — написал Игорь Кобзев.
Напомним, ранее клуб «Байкал-Энергия» сообщил, что приостанавливает своё участие в Суперлиге. Это вызвало волну неудовольствия болельщиков иркутской хоккейной команды.