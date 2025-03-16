Омский подрядчик рассказал о сроках завершения ремонта бульвара Архитекторов

Представитель ООО «Стройтраст» — подрядчика, который проводит капитальный ремонт бульвара Архитектора, крупнейшей автомагистрали Омска — рассказал об объемах выполненных на объекте работ и сроках завершения ремонта.
Напомним, срок окончания ремонта бульвара Архитекторов был продлен до конца 2025 года, также на 300 млн рублей увеличилась стоимость работ.
По словам первого заместителя компании «Стройтраст» Игоря Шестакова, основные виды работ на дороге уже выполнены, наибольший объем был завершен еще в прошлом году.
«Рассчитываем завершить работы в контрактные сроки. Постараемся сработать чуть раньше, может быть, какие-то отдельные участки дороги раньше открыть для движения, — рассказал он “СуперОмску”.
По информации издания, полностью закончить ремонтные работы на объекте все же планируется раньше, к Дню города.