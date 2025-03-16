В Уфе во второй день подряд был побит температурный рекорд

Как рассказали синоптики, днем 15 марта измерительные приборы на аэрологической станции в Деме зафиксировали температуру в +9,1 градуса. Это почти в два раза больше предыдущего рекорда в городе: в 2003 и 2006 годах столбики термометров в середине первого весеннего месяца поднимались лишь до +5 градусов.