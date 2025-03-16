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В Уфе во второй день подряд был побит температурный рекорд

В Уфе был побит 22-летний температурный рекорд.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе снова зарегистрировали температурный рекорд. Он держался 22 года. Об этом сообщили в башкирском Гидрометцентре.

Как рассказали синоптики, днем 15 марта измерительные приборы на аэрологической станции в Деме зафиксировали температуру в +9,1 градуса. Это почти в два раза больше предыдущего рекорда в городе: в 2003 и 2006 годах столбики термометров в середине первого весеннего месяца поднимались лишь до +5 градусов.

Напомним, температурный рекорд в Уфе был побит и в пятницу, 14 марта, — +6,5 градуса. Прошлый максимум тепла датировался 2001 годом.