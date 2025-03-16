Новую газораспределительную станцию открыли в Приморье

Газораспределительную станцию (ГРС-2), которую планировали запустить в декабре, ввели в эксплуатацию. Она станет важным шагом к газификации Всероссийского детского центра «Океан», «Фетисов Арены», трёх котельных и пригорода Владивостока.
Строительство ГРС-2 велось в течение года. Параллельно было завершено сооружение распределительного газопровода протяжённостью 6,6 километра, который ведёт к ВДЦ «Океан». Сейчас прокладываются межпоселковые сети общей длиной 8,6 километра для подключения потребителей в столице Приморья.
Как отметил заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий, ГРС-2 будет обеспечивать газом не только «Океан», но и «Фетисов Арену», три котельные и территории, прилегающие к Владивостоку. Сейчас эти объекты активно готовятся к переходу на использование природного газа.
«Газораспределительная станция — это масштабный объект, который был построен в соответствии с программой газификации региона. Благодаря этому объекту, более 2500 частных домов смогут подключиться к газоснабжению», — рассказал заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий.
Напомним, что в Приморском крае уже работают 46 газовых котельных, включая муниципальные и заводские. В ноябре 2024 года в городе Спасск-Дальний завод «Спасскцемент» запустил новую котельную, которая будет обеспечивать жителей теплом и горячей водой. А в феврале котельную комбикормового завода птицефабрики «АгроПтица» в Артёме перевели на газовое топливо.
«В отношении шести субъектов Дальневосточного федерального округа разработаны программы на период с 2021 по 2025 год. В результате их реализации будут газифицированы сотни населённых пунктов. Десятки тысяч домовладений и более 280 котельных, включая медицинские, образовательные, промышленные, спортивные и логистические объекты, получат доступ к сетевому топливу», — поделился заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.