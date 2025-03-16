Новую газораспределительную станцию открыли в Приморье

Напомним, что в Приморском крае уже работают 46 газовых котельных, включая муниципальные и заводские. В ноябре 2024 года в городе Спасск-Дальний завод «Спасскцемент» запустил новую котельную, которая будет обеспечивать жителей теплом и горячей водой. А в феврале котельную комбикормового завода птицефабрики «АгроПтица» в Артёме перевели на газовое топливо.