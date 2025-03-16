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На дорогах Челябинска установят 15 новых камер для фиксации нарушений

Администрация Челябинска объявила аукцион на установку 15 автоматизированных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Источник: РИА "Новости"

Сумма контракта составляет 166 млн рублей, данные опубликованы на официальном портале госзакупок. Монтаж оборудования планируется завершить до конца 2025 года.

Системы будут фиксировать следующие нарушения: превышение скорости, отсутствие ремней безопасности у водителей, выезд за стоп-линию, а также распознавать автомобили, находящиеся в розыске. Камеры разместят в шести районах города: Курчатовском, Калининском, Советском, Ленинском, Тракторозаводском и Металлургическом.

Локации установки:

  • Северо-Запад: перекрестки ул. Молодогвардейцев с ул. Солнечной и ул. Братьев Кашириных; ул. Кашириных с ул. Салавата Юлаева и ул. Академика Макеева; Свердловский проспект с ул. Куйбышева; Краснопольский проспект (дом 22).
  • Металлургический район: ул. Черкасская, 13/1 (возле ТК «КС»); пересечение ул. 60-летия Октября и ул. Дегтярева.
  • Ленинский район: перекрестки ул. Гагарина с ул. Руставели; Копейское шоссе с ул. Туркменской; участок у дома 64 на Копейском шоссе (ТРК «Алмаз»).
  • Тракторозаводский район: пересечение ул. Бажова и ул. Комарова.
  • Советский район: перекрестки ул. Курчатова с ул. Воровского; ул. Блюхера с ул. Дарвина и ул. Днепропетровской.