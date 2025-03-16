На дорогах Челябинска установят 15 новых камер для фиксации нарушений

Системы будут фиксировать следующие нарушения: превышение скорости, отсутствие ремней безопасности у водителей, выезд за стоп-линию, а также распознавать автомобили, находящиеся в розыске. Камеры разместят в шести районах города: Курчатовском, Калининском, Советском, Ленинском, Тракторозаводском и Металлургическом.