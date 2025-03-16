На дорогах Челябинска установят 15 новых камер для фиксации нарушений

Сумма контракта составляет 166 млн рублей, данные опубликованы на официальном портале госзакупок. Монтаж оборудования планируется завершить до конца 2025 года.
Системы будут фиксировать следующие нарушения: превышение скорости, отсутствие ремней безопасности у водителей, выезд за стоп-линию, а также распознавать автомобили, находящиеся в розыске. Камеры разместят в шести районах города: Курчатовском, Калининском, Советском, Ленинском, Тракторозаводском и Металлургическом.
Локации установки:
- Северо-Запад: перекрестки ул. Молодогвардейцев с ул. Солнечной и ул. Братьев Кашириных; ул. Кашириных с ул. Салавата Юлаева и ул. Академика Макеева; Свердловский проспект с ул. Куйбышева; Краснопольский проспект (дом 22).
- Металлургический район: ул. Черкасская, 13/1 (возле ТК «КС»); пересечение ул. 60-летия Октября и ул. Дегтярева.
- Ленинский район: перекрестки ул. Гагарина с ул. Руставели; Копейское шоссе с ул. Туркменской; участок у дома 64 на Копейском шоссе (ТРК «Алмаз»).
- Тракторозаводский район: пересечение ул. Бажова и ул. Комарова.
- Советский район: перекрестки ул. Курчатова с ул. Воровского; ул. Блюхера с ул. Дарвина и ул. Днепропетровской.