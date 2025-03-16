До +9°С будет сегодня в Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 9 градусов будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.