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До +9°С будет сегодня в Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 9 градусов будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 88% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: БЕЛТА

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по северо-западу возможен кратковременный мокрый снег, дождь.

Ветер днем западный умеренный, по северо-западу порывистый.

Температура воздуха составит 3−9 градусов выше нуля.