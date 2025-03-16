До +9°С будет сегодня в Беларуси

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по северо-западу возможен кратковременный мокрый снег, дождь.
Ветер днем западный умеренный, по северо-западу порывистый.
Температура воздуха составит 3−9 градусов выше нуля.
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 9 градусов будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по северо-западу возможен кратковременный мокрый снег, дождь.
Ветер днем западный умеренный, по северо-западу порывистый.
Температура воздуха составит 3−9 градусов выше нуля.