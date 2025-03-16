Индексация пенсий с 1 апреля: кого затронет и какого размера будет

С 1 апреля 2025 года в России будут проиндексированы на 14,75% социальные пенсии — для тех, у кого в силу различных причин не получилось наработать трудовой стаж. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова.