Индексация пенсий с 1 апреля: кого затронет и какого размера будет

С 1 апреля 2025 года в России будут проиндексированы на 14,75% социальные пенсии — для тех, у кого в силу различных причин не получилось наработать трудовой стаж. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова.
Социальная пенсия назначается не только по старости, но также при инвалидности, в случае потери кормильца и детям, у которых неизвестны оба родителя. Индексация таких выплат происходит ежегодно, при этом учитывается рост прожиточного минимума пенсионера.
«Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2025 года социальных пенсий в размере 1,1475. Таким образом, они вырастут на 14,75%. Средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей», — отметила Ольга Староверова.
Эта индексация коснётся порядка 4,2 миллиона жителей России. По подсчётам комитета Государственной думы по бюджету и налогам, среди них будет три с половиной миллиона человек, получающих социальные пенсии, и семьсот тысяч граждан, которым положено государственное пенсионное обеспечение. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда» и другими, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и иные категории.
Если размер социальной пенсии после индексации окажется меньше прожиточного минимума для пенсионеров в том регионе, где проживает получатель, то государство предоставит дополнительную социальную выплату. Это позволит довести общий размер пенсии до уровня, установленного законодательством.