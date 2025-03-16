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Владивосток совместно с Китаем организует фейерверк к 80-летию Победы

Встречи проходили с участием представителей крупных китайских фирм.

Источник: Комсомольская правда

Делегация из приморской столицы сейчас находится в китайском городе Яньцзи. Там проходят переговоры с местными производителями фейерверков. Власти обсудили совместную организацию фейерверка к 80-летию Победы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В пресс-службе администрации рассказали, что встречи проходили с участием представителей крупных фирм из Люяна и Хуньчуна. Вероятно, масштабный фейерверк запустят на объектах Владивостокской крепости. Проект рассматривается как начало ежегодного фестиваля, посвященного Дню Победы и Дням мира на Тихом океане.

Китайские эксперты приедут во Владивосток уже в конце марта. Совместно с российскими специалистами они выберут подходящие места на территории крепости, отвечающие требованиям безопасности для запуска фейерверков.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что во Владивостоке открылась книжная выставка, посвященная 80-летию Великой Победы.