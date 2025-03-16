Владивосток совместно с Китаем организует фейерверк к 80-летию Победы

В пресс-службе администрации рассказали, что встречи проходили с участием представителей крупных фирм из Люяна и Хуньчуна. Вероятно, масштабный фейерверк запустят на объектах Владивостокской крепости. Проект рассматривается как начало ежегодного фестиваля, посвященного Дню Победы и Дням мира на Тихом океане.