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Мужчина разбил кулаком стекло на остановке в Минске после ссоры с девушкой

Житель Минского района после ссоры с девушкой разбил кулаком стекло на остановке.

Источник: Комсомольская правда

Девушка не ответила на звонок своего мужчины, а он разозлился и разбил стекло на остановке в Минске, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что сотрудники Московского РУВД задержали 35-летнего жителя Минского района, который разбил стекло остановочного павильона.

По словам отвергнутого мужчины, в тот день он поссорился с девушкой и не смог ей дозвониться, так как она его заблокировала.

Тогда он попросил помочь ему дозвониться незнакомцев, но и эти попытки не увенчались успехом.

«В итоге, не сдержав эмоций, фигурант ударил кулаком по стеклянному павильону, в результате чего стекло разбилось», — сообщили подробности в милиции.

Затем мужчина скрылся с места происшествия и уехал домой. Там его и задержали. Ему придется ответить перед законом.

«Минчанин объяснил свое поведение тем, что был пьян. Теперь ему придется возместить причиненный ущерб в размере 350 рублей», — уточнили в милиции.

Ранее мы писали, что дерзкий браконьер под Лепелем напал на госинспектора, пытаясь сбежать: «Напал на природоохранника и не сознался в суде, что ловил рыбу сетями и “кошкой”.

Еще узнайте, что массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 15 марта.

Тем временем Минздрав сообщил о состоянии трех детей и четырех взрослых, пострадавших в аварии под Быховом: «Все дети находятся в реанимации».

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.