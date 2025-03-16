Мужчина разбил кулаком стекло на остановке в Минске после ссоры с девушкой

Девушка не ответила на звонок своего мужчины, а он разозлился и разбил стекло на остановке в Минске, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что сотрудники Московского РУВД задержали 35-летнего жителя Минского района, который разбил стекло остановочного павильона.
По словам отвергнутого мужчины, в тот день он поссорился с девушкой и не смог ей дозвониться, так как она его заблокировала.
Тогда он попросил помочь ему дозвониться незнакомцев, но и эти попытки не увенчались успехом.
«В итоге, не сдержав эмоций, фигурант ударил кулаком по стеклянному павильону, в результате чего стекло разбилось», — сообщили подробности в милиции.
Затем мужчина скрылся с места происшествия и уехал домой. Там его и задержали. Ему придется ответить перед законом.
«Минчанин объяснил свое поведение тем, что был пьян. Теперь ему придется возместить причиненный ущерб в размере 350 рублей», — уточнили в милиции.
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