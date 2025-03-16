Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ограничили движение на автодороге из-за лавины

Об этом сообщило Главное управление МЧС региона.

Источник: РИА "Новости"

Движение по автодороге Курагино — Черемшанка в южной части Красноярского края временно ограничено в связи со сходом лавины.

По информации ведомства, инцидент произошел на 26−28 километре автодороги в Курагинском районе, где сошли снежные массы. Пострадавших в результате происшествия нет. Для расчистки дороги задействована специализированная техника дорожного предприятия.

Село Черемшанка, расположенное в этом районе, насчитывает более 1 тысячи жителей. Курагинский район относится к категории горных, и на его территории находятся Саянские горы.