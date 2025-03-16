В Красноярском крае ограничили движение на автодороге из-за лавины

Движение по автодороге Курагино — Черемшанка в южной части Красноярского края временно ограничено в связи со сходом лавины.
По информации ведомства, инцидент произошел на 26−28 километре автодороги в Курагинском районе, где сошли снежные массы. Пострадавших в результате происшествия нет. Для расчистки дороги задействована специализированная техника дорожного предприятия.
Село Черемшанка, расположенное в этом районе, насчитывает более 1 тысячи жителей. Курагинский район относится к категории горных, и на его территории находятся Саянские горы.