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В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +20 градусов тепла

Синоптики рассказали, какая погода будет в донской столице в воскресенье, 16 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +20 градусов тепла. Актуальный прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.

В воскресенье, 16 марта, утром в городе ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут до +13 градусов. В дневное время воздух прогреется до +20…+22 градусов. Вечером в Ростове-на-Дону станет прохладнее на 2−3 градуса. В ночные часы температура воздуха опустится до +5.

Скорость ветра достигнет шести метров в секунду. Отметим, что новая рабочая неделя начнется с резкого похолодания. Так, в донской столице температура воздуха опустится на десять градусов, поэтому ростовчанам не стоит убирать далеко теплые вещи.