В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +20 градусов тепла

В воскресенье, 16 марта, утром в городе ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут до +13 градусов. В дневное время воздух прогреется до +20…+22 градусов. Вечером в Ростове-на-Дону станет прохладнее на 2−3 градуса. В ночные часы температура воздуха опустится до +5.