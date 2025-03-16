В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +20 градусов тепла. Актуальный прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.
В воскресенье, 16 марта, утром в городе ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут до +13 градусов. В дневное время воздух прогреется до +20…+22 градусов. Вечером в Ростове-на-Дону станет прохладнее на 2−3 градуса. В ночные часы температура воздуха опустится до +5.
Скорость ветра достигнет шести метров в секунду. Отметим, что новая рабочая неделя начнется с резкого похолодания. Так, в донской столице температура воздуха опустится на десять градусов, поэтому ростовчанам не стоит убирать далеко теплые вещи.