Жители Новосибирска чаще всего жалуются на спам о кредитах и новостройках

Жители Новосибирска всё чаще сталкиваются с навязчивой рекламой. За три года в региональное УФАС поступило 634 жалобы, большинство из них — на предложения о кредитах, покупке жилья и обучении вокалу. Об этом сообщил РБК Новосибирск.