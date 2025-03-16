Жители Новосибирска чаще всего жалуются на спам о кредитах и новостройках

Жители Новосибирска всё чаще сталкиваются с навязчивой рекламой. За три года в региональное УФАС поступило 634 жалобы, большинство из них — на предложения о кредитах, покупке жилья и обучении вокалу. Об этом сообщил РБК Новосибирск.
Так, в 2024 году число обращений выросло на 37% по сравнению с 2023 годом. По 93 жалобам возбуждены дела, 24 из них завершились штрафами.
Уточняется, что согласие на рекламу часто «вшито» в договоры с операторами связи. Отказаться от спама можно через поддержку оператора или сайт ФАС.
Напомним, что сбой в работе YouTube зафиксировали в Новосибирске 16 марта.