Сергей Собянин поздравил столичных коммунальщиков с Днем работника ЖКХ

Собянин подчеркнул, что специалисты ЖКХ успешно справляются с модернизацией инженерных сетей и энергосистем, уборкой улиц и дворов, благоустройством парков, а также реконструкцией школ, поликлиник и жилых домов, делая Москву одним из самых комфортных мегаполисов мира, говорится в канале мэра Москвы.