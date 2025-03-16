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Сергей Собянин поздравил столичных коммунальщиков с Днем работника ЖКХ

В День работников жилищно-коммунального хозяйства мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

— Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд, внимательное отношение к людям. За умение оперативно и эффективно решать самые сложные задачи — на благо Москвы и москвичей, — говорится в сообщении.

Он также отметил, что благодаря их ежедневной работе в столице сохраняются чистота, тепло, уют и хорошее настроение.

Собянин подчеркнул, что специалисты ЖКХ успешно справляются с модернизацией инженерных сетей и энергосистем, уборкой улиц и дворов, благоустройством парков, а также реконструкцией школ, поликлиник и жилых домов, делая Москву одним из самых комфортных мегаполисов мира, говорится в канале мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Глава города пожелал представительницам прекрасного пола любви и радости общения с близкими, а также весеннего настроения, добра и счастья.