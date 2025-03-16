Володин рассказал о предложениях СК по электросамокатам

Он добавил, что СК также предложил уточнить термин «транспортное средство» с указанием на его предназначение, в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, дополнить категории транспортных средств подкатегорией «М1», включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и включить в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно, а также предоставить право на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам от 16 лет.