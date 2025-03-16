В Соликамске начали установку крепежа для причала музея «Сользавод»

На набережной у музея-заповедника «Сользавод» в Соликамске приступили к установке специальных креплений, которые будут удерживать модульный причал. В этом году музей планирует принять первые круизные суда.
Причал изготовили в прошлом году, он находится на ответственном хранении в «Пермской судоверфи». Предстоящим летом причал установят на место старого причального сооружения, он будет готов к приему туристов. Длина конструкции составляет 48 метров, к ней подведут не менее двух трапов по 28 метров каждый.
В конце марта стартуют работы по благоустройству набережной в рамках проекта «Слобода Солеваров». Этот проект стал победителем в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения» по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«Здесь появятся арт-объекты, детская площадка “Баржа”, сцена на пирсе, велопарковка с навесом, беседка-купалка, зоны барбекю, информационные стенды и другие элементы», — дополнили в администрации Соликамского округа.
Проект «Слобода солеваров» предполагает благоустройство набережной реки Боровая у музея-заповедника «Сользавод». Общая протяженность набережной составит 352 метра. После реализации проекта количество посещений территории превысит 800 тыс. в год.
В краевом Минтуризма «КП-Пермь» пояснили, график приема круизных судов причалами Пермского края находится в разработке.
Музей-заповедник «Сользавод» является единственным в мире музеем деревянного промышленного зодчества XIX века под открытым небом.