В Соликамске начали установку крепежа для причала музея «Сользавод»

Причал изготовили в прошлом году, он находится на ответственном хранении в «Пермской судоверфи». Предстоящим летом причал установят на место старого причального сооружения, он будет готов к приему туристов. Длина конструкции составляет 48 метров, к ней подведут не менее двух трапов по 28 метров каждый.