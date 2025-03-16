Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травник улетел из Турова шесть лет назад, а нашли его на пляже Италии

На пляже Тирренского моря заметили птицу, которую окольцевали в Турове.

Источник: Комсомольская правда

На пляже Тирренского моря в Италии заметили птицу, которую окольцевали в белорусском городе Туров в 2019 году, пишет итальянская repubblica.it.

Речь идет о травнике, научное название этой птицы Tringa totanus. Ее длина всего 30 см, размах крыльев 65 см и максимальный вес 170 граммов. У красноножки серовато-коричневое оперение. Травника можно увидеть по всей Европе, он обитает у побережий морей и мелких водоемов, в том числе на болотах и заливных лугах.

Но травник, которого заметили 9 марта на берегу залива Поликастро, привлек внимание не просто так.

Натуралист Андреа Соррентино заметил на лапке птицы идентификационное кольцо с кодом 597. Птица была окольцована 9 июня 2019 года под цифровым кодом 597 на Туровской станции кольцевания в Житковичском районе Беларуси.

Оказалось, что это первое зафиксированное появление на итальянской земле меченого травника из Беларуси.

Рассказывают, что это преимущественно перелетный вид. Предгнездовая миграция к местам размножения обычно происходит со второй половины марта по май.

Ранее мы писали, что победитель финала Соболенко — Андреева в Индиан-Уэллсе получит больше $1 000 000.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.