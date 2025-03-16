Травник улетел из Турова шесть лет назад, а нашли его на пляже Италии

Речь идет о травнике, научное название этой птицы Tringa totanus. Ее длина всего 30 см, размах крыльев 65 см и максимальный вес 170 граммов. У красноножки серовато-коричневое оперение. Травника можно увидеть по всей Европе, он обитает у побережий морей и мелких водоемов, в том числе на болотах и заливных лугах.