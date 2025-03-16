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Массовая гибель пчел зафиксирована в двух районах Новосибирской области

Причиной этого в 2024 году стали гербициды, которыми обрабатывают поля.

Источник: Комсомольская правда

Управление ветеринарии Новосибирской области сообщило о том, что в 2024 году массовая гибель пчел произошла в двух районах региона — Новосибирском и Куйбышевском.

Причина этого — гербициды, которыми свои поля обрабатывают фермеры, объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства. Для пчел эти вещества смертельны, однако перед обработкой не было согласования времени между фермерами и пасечниками.

Чтобы избежать повторения ситуации в этом году, в круглосуточном режиме будет отслеживаться, где проводится обработка полей, заранее будут оповещаться пасечники. Это позволит своевременно обеспечить зону в 10 километров между пчелами и обрабатываемым полем, чтобы насекомые были в порядке.