Массовая гибель пчел зафиксирована в двух районах Новосибирской области

Управление ветеринарии Новосибирской области сообщило о том, что в 2024 году массовая гибель пчел произошла в двух районах региона — Новосибирском и Куйбышевском.
Причина этого — гербициды, которыми свои поля обрабатывают фермеры, объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства. Для пчел эти вещества смертельны, однако перед обработкой не было согласования времени между фермерами и пасечниками.
Чтобы избежать повторения ситуации в этом году, в круглосуточном режиме будет отслеживаться, где проводится обработка полей, заранее будут оповещаться пасечники. Это позволит своевременно обеспечить зону в 10 километров между пчелами и обрабатываемым полем, чтобы насекомые были в порядке.