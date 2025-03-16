Массовая гибель пчел зафиксирована в двух районах Новосибирской области

Чтобы избежать повторения ситуации в этом году, в круглосуточном режиме будет отслеживаться, где проводится обработка полей, заранее будут оповещаться пасечники. Это позволит своевременно обеспечить зону в 10 километров между пчелами и обрабатываемым полем, чтобы насекомые были в порядке.