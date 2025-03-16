В Роспотребнадзоре рассказали о пользе томатного сока

Томатный сок богат клетчаткой, что делает его сытным и питательным продуктом. Он содержит множество витаминов, включая A, C, E и витамины группы B, а также важные минералы, такие как калий, кальций, железо, фосфор и магний.
По словам специалистов, регулярное употребление томатного сока может помочь снизить уровень тревожности, замедлить процессы старения кожи и облегчить симптомы менопаузы. Кроме того, этот напиток является природным антиоксидантом.
Однако стоит помнить, что томатный сок не рекомендуется при обострении язвенной болезни, остром панкреатите, холецистите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.