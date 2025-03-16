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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе томатного сока

Эксперты краевого Роспотребнадзора поделились информацией о том, как томатный сок может быть полезен для здоровья жителей Красноярска.

Источник: Freepik

Томатный сок богат клетчаткой, что делает его сытным и питательным продуктом. Он содержит множество витаминов, включая A, C, E и витамины группы B, а также важные минералы, такие как калий, кальций, железо, фосфор и магний.

По словам специалистов, регулярное употребление томатного сока может помочь снизить уровень тревожности, замедлить процессы старения кожи и облегчить симптомы менопаузы. Кроме того, этот напиток является природным антиоксидантом.

Однако стоит помнить, что томатный сок не рекомендуется при обострении язвенной болезни, остром панкреатите, холецистите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.