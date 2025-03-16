На льду в Хабаровске — драка и победа «Амура» над «Барысом» 5:2

В Хабаровске в матче между «Амуром» и «Барысом» болельщики получили не только голы, но и шоу. На льду кипели настоящие страсти: хабаровчане уверенно победили 5:2, а хоккеисты устроили зрелищную драку, сообщает РБК.
В третьем периоде Евгений Грачев («Амур») и Ермек Гайтамиров («Барыс») решили выяснить отношения кулаками. Долгое время их никто не разнимал — видимо, судьи и зрители сами хотели узнать, кто выйдет победителем из схватки.
Что касается игры, то хет-трик оформил Олег Ли (1-я, 22-я, 58-я минуты), также за «Амур» забили Владислав Барулин (6) и Евгений Грачев (12). У «Барыса» отличились Роман Старченко (37) и Динмухамед Кайыржан (43).
«Амур» выиграл все четыре встречи с «Барысом» в этом сезоне. В таблице Восточной конференции хабаровчане идут 11-ми (40 очков), а астанинцы замыкают турнирную таблицу (35 очков).
Следующий матч «Амур» проведет 18 марта против «Лады» в Тольятти, а «Барыс» 17 марта встретится с «Сибирью» в Новосибирске.