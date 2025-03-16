«СКА-Хабаровск» в домашнем матче минимально уступил «Сочи»

«СКА-Хабаровск» в 24-м туре Первой лиги на домашнем газоне сыграл с ФК «Сочи» и в жёстком и остром матче уступил с минимальным счётом. Таким образом, гости взяли реванш за обидное поражение в прошлом году на родном стадионе «Фишт», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом поединке гол забит на 57-й минуте, сначала Кирилл Заика приложился к мячу — но Ислам Имамов его отбил, а уже отскочивший снаряд подобрал Руслан Магаль и точно вогнал мяч под перекладину. Армейцы в те разы, когда прорывали оборону «Сочи», довести атаки до точного удара мимо голкипера не смогли. 0:1 в матче, в котором судья показал сразу 5 жёлтых карточек.
Следующий матч красно-синие также проведут дома — в следующее воскресенье, 23 марта, в 15:00 на стадионе имени Ленина «СКА-Хабаровск» сыграет с ФК «Ротор».