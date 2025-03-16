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С глаз долой: незаконную рекламу демонтировали во Владивостоке

С улиц Владивостока убрали незаконные рекламные конструкции.

Источник: Администрация Владивостока

Специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» на этой неделе убрали с улиц Владивостока семь незаконных рекламный конструкций. Об этом рассказали в пресс-службе администрации, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Некоторые недобросовестные рекламодатели устанавливают на улицах незаконные баннеры, указатели и другие конструкции. Разбираться с этим приходится работникам «СГТ». На этот раз они демонтировали объекты с улиц Успенского, 58б, Петропавловского переулка 12, Маковского, 56а, 210, 210а и 208.

«Собственникам самовольно установленных объектов советуют не дожидаться приезда специальных служб, а самостоятельно устранить правонарушение и освободить незаконно занятую территорию», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что на еще одном аварийном участке во Владивостоке установят делиниаторы.