С глаз долой: незаконную рекламу демонтировали во Владивостоке

Некоторые недобросовестные рекламодатели устанавливают на улицах незаконные баннеры, указатели и другие конструкции. Разбираться с этим приходится работникам «СГТ». На этот раз они демонтировали объекты с улиц Успенского, 58б, Петропавловского переулка 12, Маковского, 56а, 210, 210а и 208.