В Омск пытались провезти 3 тонны сырного продукта неизвестного происхождения

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области остановили на границе, в пункте пропуска «Черлакский», грузовик с партией подозрительного сырного продукта. Около трех тонн продукции направлялись в Омск из Караганды.
В отличие от настоящего сыра, сырный продукт изготавливается с добавлением заменителей молочного жира. Однако претензии специалистов вызвал не его состав, а сопроводительные документы. В ветеринарных сертификатах был указан не фактический производитель продукции (ТОО «Евразиан Милк»), а отправитель груза — АО «Евразиан Фудс».
«Это может свидетельствовать о попытке скрыть происхождение продукции и представлять потенциальную угрозу для потребителей», — рассказали в Россельхознадзоре.
В итоге опасный груз вернули обратно в Казахстан, а водителя привлекли к административной ответственности.
Еще 20 кг продукции направлялись в Омск вообще без каких-либо ветеринарных документов через пункт пропуска «Исилькульский». Стружка кальмара и вяленые рыбные палочки тоже отправились обратно, в Петропавловск.
Ранее мы писали, что в Омске из-за санкций сожгли более 60 килограммов деликатесной норвежской рыбы.