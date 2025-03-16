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В Омск пытались провезти 3 тонны сырного продукта неизвестного происхождения

Россельхознадзор вернул груз обратно в Караганду.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области остановили на границе, в пункте пропуска «Черлакский», грузовик с партией подозрительного сырного продукта. Около трех тонн продукции направлялись в Омск из Караганды.

В отличие от настоящего сыра, сырный продукт изготавливается с добавлением заменителей молочного жира. Однако претензии специалистов вызвал не его состав, а сопроводительные документы. В ветеринарных сертификатах был указан не фактический производитель продукции (ТОО «Евразиан Милк»), а отправитель груза — АО «Евразиан Фудс».

«Это может свидетельствовать о попытке скрыть происхождение продукции и представлять потенциальную угрозу для потребителей», — рассказали в Россельхознадзоре.

В итоге опасный груз вернули обратно в Казахстан, а водителя привлекли к административной ответственности.

Еще 20 кг продукции направлялись в Омск вообще без каких-либо ветеринарных документов через пункт пропуска «Исилькульский». Стружка кальмара и вяленые рыбные палочки тоже отправились обратно, в Петропавловск.

Ранее мы писали, что в Омске из-за санкций сожгли более 60 килограммов деликатесной норвежской рыбы.