В Омск пытались провезти 3 тонны сырного продукта неизвестного происхождения

В отличие от настоящего сыра, сырный продукт изготавливается с добавлением заменителей молочного жира. Однако претензии специалистов вызвал не его состав, а сопроводительные документы. В ветеринарных сертификатах был указан не фактический производитель продукции (ТОО «Евразиан Милк»), а отправитель груза — АО «Евразиан Фудс».