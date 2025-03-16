На следующей неделе в 50 жилых домах Уфы отключат горячую и холодную воду

На следующей неделе из-за ремонтных работ «Уфаводоканала» в 50 жилых многоквартирных домах Уфы на несколько часов отключат холодную и горячую воду. Соответствующие предупреждение появилось на сайте предприятия. График отключений воды — ниже.
17 марта (понедельник): с 10:00 до 20:00 горячей и холодной воды не будет шести в многоквартирных домах на улице Тухвата Янаби, 81а и Сельской Богородской, 29, 39, 45, 45/1, 47.
18 марта (вторник).
С 11:00 до 21:00 без воды останутся 19 жилых дома на улицах Академика Королева, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/3, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12, 12/1 и Юрия Гагарина, 49, 51, 53.
С 10:30 до 20:30 подачу холодной воды приостановят в девяти домах по улице Бакалинской 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 68, 68/4.
19 марта (среда).
С 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в трех домах по улице Мубарякова, 9/1, 11/1, 11/2.
С 11:00 до 18:30 холодную воды отключат в четырех МКД по улицам Акназарова, 21, Менделеева, 145, 145/1, 151.
20 марта (четверг) с 10:00 до 17:00 без холодной горячей воды останутся девять домов по улице Набережной реки Уфы, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1.
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