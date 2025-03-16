Более 2,5 тыс. жителей заказали архивные сведения в БТИ Московской области с начала года

Отмечается, что заказать архивные сведения в областном БТИ можно на официальном сайте учреждения в формате «онлайн заказа», а также посредством личного обращения в окна приемов отделений МФЦ Московской области. Кроме того, услугу можно получить, воспользовавшись региональным порталом госуслуг (РПГУ). «Для того чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на регпортале, заполнить онлайн-форму заявления и оплатить госпошлину. В течение 10 рабочих дней результат поступит в личный кабинет. С полной инструкцией по оформлению услуги можно ознакомиться также на РПГУ», — добавили в пресс-службе.