Более 2,5 тыс. жителей заказали архивные сведения в БТИ Московской области с начала года

«За два месяца 2025 года услугами БТИ Московской области по предоставлению архивных сведений воспользовались 2 тыс. 515 граждан», — говорится в материале.
Как уточняется, архивные сведения БТИ представляют собой справки об отсутствии или наличии права собственности на недвижимость до 1998 года. Такие документы граждане запрашивают при постановке в очередь на жилье или земельный участок, оформлении ипотеки, наследства, приватизации квартиры, регистрации. Сведения из архивов помогают также решать разные спорные вопросы, связанные с имуществом. Например, устранять технические ошибки в Едином государственном реестре недвижимости.
Отмечается, что заказать архивные сведения в областном БТИ можно на официальном сайте учреждения в формате «онлайн заказа», а также посредством личного обращения в окна приемов отделений МФЦ Московской области. Кроме того, услугу можно получить, воспользовавшись региональным порталом госуслуг (РПГУ). «Для того чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на регпортале, заполнить онлайн-форму заявления и оплатить госпошлину. В течение 10 рабочих дней результат поступит в личный кабинет. С полной инструкцией по оформлению услуги можно ознакомиться также на РПГУ», — добавили в пресс-службе.