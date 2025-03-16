Минстройархитектуры Беларуси скорректировало регулирование цен на стройматериалы

В Беларуси вступило в силу постановление Министерства архитектуры и строительства, которое уточняет вопросы регулирования цен на стройматериалы, пишет БелТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Речь идет о постановление Минстройархитектуры от 24 февраля 2025 года № 28.
Сообщается, что изменениями предусмотрено определение перечня товаров, производимых (ввозимых) и реализуемых на внутренний рынок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов, занимающихся розничной торговлей) и предназначенных для использования при строительстве объектов и при производстве материалов для строительства.
Также информируют, что установлена предельная максимальная оптовая надбавка для включения в отпускные цены на товары в размере 10% к цене сделки, заключенной на биржевых торгах БУТБ, на товары, приобретенные субъектами оптовой торговли. Еще установлено ограничение на повышение цен не более 15% в год (ранее не более 30% в год).
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