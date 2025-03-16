Минстройархитектуры Беларуси скорректировало регулирование цен на стройматериалы

Также информируют, что установлена предельная максимальная оптовая надбавка для включения в отпускные цены на товары в размере 10% к цене сделки, заключенной на биржевых торгах БУТБ, на товары, приобретенные субъектами оптовой торговли. Еще установлено ограничение на повышение цен не более 15% в год (ранее не более 30% в год).