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В ВКО предотвратили лавины: специалисты спустили почти 2000 кубометров снега

Работы провели на оживлённом участке трассы, по которому ежедневно проезжают сотни автомобилей.

В Восточно-Казахстанской области провели контролируемый спуск снежных масс, чтобы избежать опасных сходов лавин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Работы прошли на 132−137 километрах трассы Усть-Каменогорск — Самарское, где расположены три лавиносбора. Это оживленный участок дороги, по которому ежедневно проезжают сотни автомобилей.

Специалисты «Казселезащиты» с помощью взрывных работ спустили 1850 кубометров снега, предотвратив возможные сходы лавин.

«Весной риск лавин особенно высок! Будьте осторожны в горах и соблюдайте меры безопасности», — предупредили в МЧС.