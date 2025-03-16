В ВКО предотвратили лавины: специалисты спустили почти 2000 кубометров снега

В Восточно-Казахстанской области провели контролируемый спуск снежных масс, чтобы избежать опасных сходов лавин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Работы прошли на 132−137 километрах трассы Усть-Каменогорск — Самарское, где расположены три лавиносбора. Это оживленный участок дороги, по которому ежедневно проезжают сотни автомобилей.
Специалисты «Казселезащиты» с помощью взрывных работ спустили 1850 кубометров снега, предотвратив возможные сходы лавин.
«Весной риск лавин особенно высок! Будьте осторожны в горах и соблюдайте меры безопасности», — предупредили в МЧС.