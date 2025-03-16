Досрочный этап ЕГЭ в Хабаровском крае начнется 21 марта

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ 2025 года, — сообщает Рособрнадзор.
В этом году экзамены пройдут в три этапа, и первый из них — досрочный — стартует уже 21 марта. Важно, что для учеников Хабаровского края это будет шанс начать подготовку к основному экзамену раньше.
Ключевые даты для сдачи ЕГЭ 2025 года:
- Досрочный период: с 21 марта по 21 апреля.
- Основной период: с 23 мая по 23 июня.
- Дополнительный период: с 4 по 23 сентября.
Для тех, кто решит пересдать экзамены, предусмотрены дополнительные дни: 3 и 4 июля. Участникам рекомендуется заранее ознакомиться с датами и требованиями, чтобы избежать неприятных сюрпризов и успешно пройти все этапы.