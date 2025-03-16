В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда обращаться для отлова собак

После этого каждой собаке пытаются найти дом. Если четвероногого никто не забирает — его отпускают на улицу. Таких собак можно опознать по специальной желтой бирке на ухе. Каждый месяц в приюте «Спецавтобазы» проводится день отрытых дверей, когда любой желающий сможет познакомиться с собаками и погулять с ними, после чего стать хозяином одной из них.