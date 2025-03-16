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В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда обращаться для отлова собак

В Екатеринбурге работает сервис для отлова бездомных собак.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Екатеринбурга горожанам напомнили, куда следует обращаться для отлова бездомных собак. В уральской столице этим занимаются специалисты АО «Спецавтобаза».

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, екатеринбуржцы могут сообщить о безнадзорной собаке по номеру телефона 8 (343) 382−45−28 или через специальный электронный сервис.

— Отлов проводится гуманным методом: с помощью усыпляющих дротиков и сачка, — уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Бригады по отлову работают каждый день, включая выходные и праздничные дни. В среднем, специалисты объезжают до 35 адресов в сутки. Пойманных на улице животных привозят в приют, где их обследуют ветеринары, а также вакцинируют и стерилизуют.

После этого каждой собаке пытаются найти дом. Если четвероногого никто не забирает — его отпускают на улицу. Таких собак можно опознать по специальной желтой бирке на ухе. Каждый месяц в приюте «Спецавтобазы» проводится день отрытых дверей, когда любой желающий сможет познакомиться с собаками и погулять с ними, после чего стать хозяином одной из них.

Всего за 2024 год сотрудники «Спецавтобазы» отловили 579 животных, более 300 собак из них уже нашли новый дом.