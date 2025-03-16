В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда обращаться для отлова собак

В мэрии Екатеринбурга горожанам напомнили, куда следует обращаться для отлова бездомных собак. В уральской столице этим занимаются специалисты АО «Спецавтобаза».
Как сообщают в пресс-службе городской администрации, екатеринбуржцы могут сообщить о безнадзорной собаке по номеру телефона
— Отлов проводится гуманным методом: с помощью усыпляющих дротиков и сачка, — уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Бригады по отлову работают каждый день, включая выходные и праздничные дни. В среднем, специалисты объезжают до 35 адресов в сутки. Пойманных на улице животных привозят в приют, где их обследуют ветеринары, а также вакцинируют и стерилизуют.
После этого каждой собаке пытаются найти дом. Если четвероногого никто не забирает — его отпускают на улицу. Таких собак можно опознать по специальной желтой бирке на ухе. Каждый месяц в приюте «Спецавтобазы» проводится день отрытых дверей, когда любой желающий сможет познакомиться с собаками и погулять с ними, после чего стать хозяином одной из них.
Всего за 2024 год сотрудники «Спецавтобазы» отловили 579 животных, более 300 собак из них уже нашли новый дом.