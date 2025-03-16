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Каждый третий — с гриппом. Медики рассказали, чем сейчас болеют минчане

В последнюю неделю одна из главных тем разговоров в белорусских офисах — что это за вирус, которым активно все болеют. Почти у каждого найдется знакомый, который несколько дней сражался с высокой температурой, жутким кашлем и головной болью. В сюжете ОНТ медики заверили, что ситуация опасений не вызывает.

Источник: Freepik

— Никакого ажиотажа, никакого подъема сверх тех цифр, которые ежегодно у нас наблюдаются, нет, — говорит главврач 2-й поликлиники Фрунзенского района Николай Трубчик. — Стандартная история: вирусная инфекция, по нашим подсчетам, каждый третий-четвертый пациент — с гриппом.

При этом специалист подчеркнул, что привитые болеют с наименьшими последствиями.

Кроме гриппа, встречаются и различные пневмонии — вирусные, атипичные, бактериальные.

И хотя число пациентов в марте растет активнее, ситуация никак не попадает под определение эпидемии, уверяет заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

— По результатам оценки специалистов, в настоящее время ситуация никаких опасений не вызывает. В подавляющем большинстве наблюдается циркуляция вирусов гриппа и преимущественно это вирус гриппа А (H1N1), циркуляция иных гриппозных респираторных вирусов также продолжается.

Как и ранее, больше половины среди заболевших — дети.

По прогнозам медиков, ОРВИ и грипп уже к концу апреля станут неактуальными.