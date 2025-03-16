Каждый третий — с гриппом. Медики рассказали, чем сейчас болеют минчане

В последнюю неделю одна из главных тем разговоров в белорусских офисах — что это за вирус, которым активно все болеют. Почти у каждого найдется знакомый, который несколько дней сражался с высокой температурой, жутким кашлем и головной болью. В сюжете ОНТ медики заверили, что ситуация опасений не вызывает.