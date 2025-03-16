Ремонт Красного костела в Минске начнется уже в ближайшее время

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Строители уже в ближайшее время приступят к ремонтным работам в костеле святого Симеона и святой Елены в Минске, также известном как Красный костел, рассказал директор предприятия «Минская спадчина» Александр Кохан.
В ночь на 26 сентября 2022 года в одном из самых известных католических храмов Беларуси произошел пожар. Во время инцидента сработала пожарная сигнализация. Позднее спасатели рассказали, что в костеле загорелась электропроводка. Огонь затронул около 20 квадратных метров. При этом никто не пострадал.
С тех пор храм для прихожан закрыт, в ноябре 2023 года сообщалось, что проект реконструкции здания Костела Святых Симеона и Елены запущен в работу, начало строительных работ планируется в I квартале 2024 года.
Комплекс ремонтно-восстановительных работ нужен для того, чтобы обеспечить сохранность здания как памятника архитектуры и безопасность его функционирования. Они включают в себя замену и ремонт внутренних и наружных инженерных сетей и восстановительные отделочные работы.
По его словам, была разработана проектно-сметная документация, которая прошла соответствующую государственную экспертизу.
Как рассказал директор «Минской спадчины», строители приступят к работам уже в ближайшее время. До начала работ еще нужно освободить внутренние помещения. Соответствующая договоренность с настоятелем прихода достигнута, вывозить имущество начнут уже на следующей неделе — после этого начнутся ремонтно-восстановительные работы.
Комплекс зданий Красного костела находится в собственности государства и является объектом историко-культурного наследия Республики Беларуси. Между КУП «Минская спадчина» и религиозной общиной «Римско-католический приход Святого Симона и Святой Елены» заключен договор безвозмездного пользования.