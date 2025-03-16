Ремонт Красного костела в Минске начнется уже в ближайшее время

Как рассказал директор «Минской спадчины», строители приступят к работам уже в ближайшее время. До начала работ еще нужно освободить внутренние помещения. Соответствующая договоренность с настоятелем прихода достигнута, вывозить имущество начнут уже на следующей неделе — после этого начнутся ремонтно-восстановительные работы.