В Беларуси может появиться закон о технологиях ИИ

При этом цифровая трансформация общественных отношений формирует новую экономическую, социальную и правовую реальность. И это оказывает существенное влияние на реализацию прав и свобод, которые гарантированы Конституцией. Поэтому и возникает необходимость «осмысления понятия и содержания цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта», а также правового регулирования связанных с внедрением и использованием ИИ отношений.