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В Беларуси может появиться закон о технологиях ИИ

С таким предложением выступил Конституционный Суд. О необходимости разработки нового законодательного акта, который бы регулировал вопросы в сфере искусственного интеллекта (ИИ), говорится в послании Конституционного Суда. Документ опубликован на Национальном правовом портале Pravo.by.

Источник: БелТА

Авторы послания обращают внимание, что цифровое развитие Беларуси является стратегической целью.

При этом цифровая трансформация общественных отношений формирует новую экономическую, социальную и правовую реальность. И это оказывает существенное влияние на реализацию прав и свобод, которые гарантированы Конституцией. Поэтому и возникает необходимость «осмысления понятия и содержания цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта», а также правового регулирования связанных с внедрением и использованием ИИ отношений.

— С учетом влияния технологий искусственного интеллекта на процессы социально-экономического развития, реализацию конституционных прав и свобод граждан необходимо принять закон «О технологиях искусственного интеллекта», — говорится в послании.

Этот документ должен установить четкие юридические правила для всех участников данных отношений.