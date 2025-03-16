В Беларуси может появиться закон о технологиях ИИ

Авторы послания обращают внимание, что цифровое развитие Беларуси является стратегической целью.
При этом цифровая трансформация общественных отношений формирует новую экономическую, социальную и правовую реальность. И это оказывает существенное влияние на реализацию прав и свобод, которые гарантированы Конституцией. Поэтому и возникает необходимость «осмысления понятия и содержания цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта», а также правового регулирования связанных с внедрением и использованием ИИ отношений.
— С учетом влияния технологий искусственного интеллекта на процессы социально-экономического развития, реализацию конституционных прав и свобод граждан необходимо принять закон «О технологиях искусственного интеллекта», — говорится в послании.
Этот документ должен установить четкие юридические правила для всех участников данных отношений.