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Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле

Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле за 705 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Туристический комплекс и базу отдыха построят в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма с общим объемом инвестиций 705 млн рублей, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.

«Подписаны два соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Коктебеля с общим объемом инвестиций 705 млн рублей. Это строительство туристического комплекса и базы отдыха», — сказал Аксенов агентству.

По его словам, проектами предусмотрено создание номерного фонда, бассейна, автомобильной парковки и другой инфраструктуры, объектов питания, зеленых зон.

Кроме того, Аксенов подчеркнул, что в поселке также идет реконструкция набережной и строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов.

«Согласно плану-графику, утвержденному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок ввода в эксплуатацию набережной и КОС в Коктебеле — декабрь 2026 года», — подчеркнул Аксенов.