Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Туристический комплекс и базу отдыха построят в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма с общим объемом инвестиций 705 млн рублей, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
«Подписаны два соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Коктебеля с общим объемом инвестиций 705 млн рублей. Это строительство туристического комплекса и базы отдыха», — сказал Аксенов агентству.
По его словам, проектами предусмотрено создание номерного фонда, бассейна, автомобильной парковки и другой инфраструктуры, объектов питания, зеленых зон.
Кроме того, Аксенов подчеркнул, что в поселке также идет реконструкция набережной и строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов.
«Согласно плану-графику, утвержденному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок ввода в эксплуатацию набережной и КОС в Коктебеле — декабрь 2026 года», — подчеркнул Аксенов.