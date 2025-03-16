В ЗАГС сказали, что дата 25 мая вызывает ажиотаж у молодоженов Минска

В отдел ЗАГС администрации Первомайского района Минска рассказали о повышенном интересе женихов и невест к дате 25.05.2025 года, пишет агентство «Минск-Новости».
В отделе ЗАГС администрации Первомайского района Минска информируют:
«В связи с многочисленными обращениями молодоженов 25 мая 2025 года будет осуществляться регистрация заключения брака. Принимать заявления на этот день уже начали».
Дело в том, что 25 мая выпадает на воскресенье, выходной день. Кстати, в дату 25.02.2025 в этом отделе ЗАГС расписались десять пар.
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