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В ЗАГС сказали, что дата 25 мая вызывает ажиотаж у молодоженов Минска

В красивую дату 25 мая 2025 года наблюдается повышенный спрос на заключение браков.

Источник: Комсомольская правда

В отдел ЗАГС администрации Первомайского района Минска рассказали о повышенном интересе женихов и невест к дате 25.05.2025 года, пишет агентство «Минск-Новости».

В отделе ЗАГС администрации Первомайского района Минска информируют:

«В связи с многочисленными обращениями молодоженов 25 мая 2025 года будет осуществляться регистрация заключения брака. Принимать заявления на этот день уже начали».

Дело в том, что 25 мая выпадает на воскресенье, выходной день. Кстати, в дату 25.02.2025 в этом отделе ЗАГС расписались десять пар.

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Еще рассказали, что известно о доме элиты БССР у минской Комаровки, где квартира стоит $230 тысяч: «Прозван в народе Цент».

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