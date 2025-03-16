В Омске обновят разметку на метромосту

В Омске не позднее 30 июня на метромосту и подходах к нему должна обновиться дорожная разметка. Соответствующий тендер на проведение работ объявил департамент транспорта.
Начальная стоимость контракта составляет 10, 6 млн рублей. Подрядчика по итогам торгов определят 21 марта.
К работам победитель торгов должен приступить после 15 апреля. Пластиковая разметка будет нанесена в четыре этапа. Первые два должны завершиться до 30 июня. Остальные работы пройдут уже в следующем году.
Ранее мы писали о том, что в Омске также ищут подрядчика по демонтажу незаконных шлагбаумов и ограждений.