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В Омске обновят разметку на метромосту

На проведение работ выделено 10,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске не позднее 30 июня на метромосту и подходах к нему должна обновиться дорожная разметка. Соответствующий тендер на проведение работ объявил департамент транспорта.

Начальная стоимость контракта составляет 10, 6 млн рублей. Подрядчика по итогам торгов определят 21 марта.

К работам победитель торгов должен приступить после 15 апреля. Пластиковая разметка будет нанесена в четыре этапа. Первые два должны завершиться до 30 июня. Остальные работы пройдут уже в следующем году.

Ранее мы писали о том, что в Омске также ищут подрядчика по демонтажу незаконных шлагбаумов и ограждений.